قبل لقاء مالي.. قصة بطولة وحيدة لمنتخب تونس في أمم أفريقيا

يلتقى عصر اليوم الأربعاء منتخب تونس نظيره منتخب مالي فى افتتاحية المجموعة السادسة فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم ٦فبراير المقبل بنسختها الـ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويعد منتخب نسور قرطاج في المنافسات القارية من أقوى المنتخبات الأفريقية.

حيث شارك 19 مرة في كأس الأمم الأفريقية لعب 75 مباراة فاز في 23 وتعادل في 29 وهزم في 23 مباراة سجل 94 هدفا وقبل 91 هدفا وكان أفضل إنجاز له التتويج باللقب في 2004.

قصة لقب وحيد

انطلقت البطولة في تونس 24 يناير عام ٢٠٠٤ ونجح الفريق التونسي في الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب المغربي بهدفي سانتوس وزياد الجزيري مقابل هدف يوسف مختاري.

وقبل حسم البطولة احتلت نيجيريا المركز الثالث على حساب مالي.



وجاءت قائمة نسور قرطاج المشاركة فى امم افريقيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.

في خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.

في الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.

ويلعب المنتخب التونسي في كأس إفريقيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.