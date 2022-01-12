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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسية أمريكية تتهم روسيا بالتخطيط لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

صرحت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية فيكتوريا نولاند بأن روسيا أعدت خطة لزعزعة الاستقرار الداخلي في أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، في تصريح وكيلة الوزارة للشئون السياسية خلال مؤتمر صحفي.
وأضافت أن "روسيا هي التي خلقت هذه الأزمة بلا أساس في الواقع. روسيا هي التي حشدت 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا".
واتهمت موسكو بأنها هي التي أطلقت معلومات مضللة وأكاذيب عن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتبرير أفعالها، على حد تعبيرها.

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن: "روسيا هي المعتدية التي احتلت جزءًا من أوكرانيا عام 2014 وأن أوكرانيا لا تريد سوى مستقبل أوروبي سلمي وديمقراطي لشعبها".

وأشارت نولاند أيضا إلى أن الناتو تحالف دفاعي هدفه الوحيد حماية أعضائه ولا يشكل أي تهديد لأي شخص، قائلة إن: "القرارات المتعلقة بعضوية الناتو متروكة لكل دولة تقدم طلبًا فرديًا والدول الثلاثين من حلفاء الناتو".
 

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الخارجية اخبار العالم

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