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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتابع لجان امتحانات الحاسبات والمعلومات والاختبارات الإلكترونية لـلصيدلة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتابع الاختبار الإلكتروني

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الصيدلة بالامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 والتي يؤديها اليوم طلاب الفرقة الأولي بمركز الاختبارات الإلكترونية في مادة "النباتات العطرية" وذلك للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الامتحانات الإلكترونية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب في تطبيق النظام الجديد خلال إجراء الاختبارات الإلكترونية.

وقام رئيس الجامعة خلال جولته بتفقد لجان امتحانات الفرقة الأولى والثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات في مادتي "الرسم بالحاسب" "وأساسيات تكنولوجيا" للاطمئنان على التزام الكلية بمقاييس الجودة للورقة الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لإداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات، ومدير المعلومات بالجامعة، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ونائب مدير المركز.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية، بقاعات ومدرجات جيدة التهوية، وتوفير غرف لغزل الحالات المشتبه بها بجميع الكليات، مع تقسيم الامتحانات على عدة فترات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

موضحاً أن تجربة الاختبارات الإلكترونية هي تجربة جديدة تضمن الشفافية والمساواة وتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات بدايةً من وضع أسئلة الامتحانات وانتهاءً بالتصحيح.

 

امتحانات جامعه المنيا كلية الصيدلة النباتات العطرية الامتحانات الالكترونية كلية الحاسبات والمعلومات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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