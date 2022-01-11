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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنيا يتابع انتظام سير أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام امتحانات التيرم الاول

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وانتظامها، وذلك بالامتحانات العملية لطلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية في مادة "ورش فنية"، والامتحان التحريري لطلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة في مادة " مبادئ علم الاقتصاد".

تأتي هذه الجولة للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات مع بداية انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول التي يؤديها أكثر من 70 ألف طالبًا وطالبة من مختلف فرق كليات الجامعة العشرين ومعهدها الفني للتمريض، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا .

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رافق رئيس الجامعة ونائبه خلال الجولة التفقدية كلًا من الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليتين والمراقبين باللجان، والعقيد رأفت مختار مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور "عبد النبي" على التزام الطلاب بارتداء الماسك الطبي "الكمامة" طوال التواجد داخل اللجان وبالمدرجات وقاعات الامتحانات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل اللجان وفي محيط الكليات، والالتزام بضوابط الصحة العامة والوقاية، والتي أبرزها ضرورة حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا كشرط لدخوله الامتحانات، وجميع الضوابط التي تتعلق بدخول وخروج الطلاب للحرم الجامعي حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المنظومة التعليمية.

ومن جانبه، قال الدكتور "فرحات" أن الجامعة وضعت خطة متكاملة لعقد الاختبارات في أجواء آمنة ومستقرة لضمان أفضل أداء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتفعيل أعمال لجان مواجهة الأزمات بالكليات لمتابعة التهوية الجيدة والتعقيم المستمر بلجان الامتحانات، وتذليل وحل أي مشكلات تواجه الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

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