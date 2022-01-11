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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بأبو قرقاص

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع مشروعات حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري العمل في تنفيذ 457 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوقرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قري الريف المصري، موضحا أن محافظة المنيا تحظي بتطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع.

 جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، بحضور اللواء محمد عزت رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة معدلات ونسب تنفيذ المشروعات والعمل على توفير كافة إمكانيات المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من المبادرة.

 

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 وأعلن محافظ المنيا عن تنفيذ 194 مشروع للصرف الصحي بالمركز، 219 مشروع لمياه الشرب، 182 مشروع في قطاع الصحة، 192 مشروع بقطاع الكهرباء، 103 مشروع للأبنية التعليمية، 64 مشروع للمجمعات الزراعية والخدمية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية، ووفقا للجدول الزمني المحدد.

وشملت جولة المحافظ، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرية جريس، حيث يجري إنشاء المجمع الزراعي والمجمع الخدمي بالقرية، كما تفقد المحافظ وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوي العاملة، والتي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بهدف تدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة وفقا لرؤية مصر 2030، كما تفقد المحافظ أحد الفصول المجتمعية بالقرية .

 وخلال الجولة، التقي " القاضي" بعدد من الأهالي واستمع إلى شكواهم، كما تابع أعمال صرف الأسمدة الزراعية بأحد المخازن التابعة للجمعية الزراعية، ووجه بالعمل على حل أية مشكلات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للفلاحين، والاستجابة العاجلة لمتطلبات المواطنين.

المنيا حياة كريمة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف مركز ابوقرقاص مهنتك مستقبلك محافظ المنيا

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