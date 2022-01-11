مؤتمر لـ"تمريض المنيا" عن "هشاشة العظام "

عقد قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤتمره العلمي الثاني بعنوان "هشاشة العظام معًا لتحقيق حياة أفضل" وذلك بهدف تبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر من أطباء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتورة عزة محمد حافظ عميد كلية التمريض، والدكتورة هدي عبدالعظيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان سيد علي رئيس قسم التمريض الباطني والجراحي ورئيس المؤتمر، والدكتورة هند الهام محمد ذكي الاستاذ المساعد بالقسم ومقرر المؤتمر، والدكتورة بدور عادل مدرس بقسم التمريض وسكرتير المؤتمر.

وقالت الدكتورة "عزة حافظ" أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الابحاث العلمية في هشاشة العظام بين كلية الطب والتمريض ومؤسساتهم، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول مرض هشاشة العظام، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة لمرض هشاشة العظام، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة "جيهان سيد" أن فعاليات المؤتمر تناولت 8 محاور تدور حول تقديم كل ما هو جديد عن هشاشة العظام، واستعراض التقنيات الحديثة في تشخيص والعلاج هشاشة العظام، والرعاية التمريضية المتقدمة للمرضى، إلى جانب التعريف بمرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه، وتأثير الأمراض المزمنة وخلل الهرمونات على مريض هشاشة العظام، بالإضافة إلى استعراض أحدث ما قدم في البحث العلمي والتطورات العلاجية في المجال.