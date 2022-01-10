عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميًا.. انطلاق أولى الاختبارات الالكترونية لطلاب صيدلة المنيا

امتحانات الصيدلة
امتحانات الصيدلة بالمنيا

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم بجولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال أولي الامتحانات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي ، وانطلاقها رسميا لطلاب كلية الصيدلة، بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي يؤديها طلاب الفرقة الأولي للصيدلة الإكلينيكية بمادة حقوق الإنسان، وذلك بعد عقد اختبارات تجريبية للطلاب للتعريف بمنظومة الاختبارات الإلكترونية والآليات والخطوات المتبعة لأداء الاختبار الإلكتروني.

 

وأكد د. "عبد النبي" على حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعلمية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعلمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

 

وأشاد بمجهودات فرق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، لانتظام سير الاختبارات وفق الخطة الموضوعة للجامعة، وذلك بدون أية معوقات شكاوى حتى انتهاء الاختبار.

 

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي ستستكمل يوم الأربعاء والخميس القادمين لطلاب الصيدلة والتمريض بالفصل الدراسي الأول خلال هذا الأسبوع، وذلك للكليات التي يكون بها الدراسة بنظام الترم الدراسي، وسوف تنضم لهم كليات الطب البشري وطب الأسنان في الفصل الدراسي الثاني والتي تعمل بنظام العام الدراسي الكامل.

 

رافق رئيس الجامعة ، خلال الزيارة، الدكتور عصام فرحات ، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

المنيا كلية الصيدلة الفصل الدراسي الأول رؤية مصر 2030 الاختبارات الالكترونية رئيس جامعة المنيا عميد كلية الصيدلة

موضوعات متعلقة

خلال زيارة محافظ المنيا.. رفع الطاقة الإنتاجية لمطاحن مصر الوسطى لـ350 طنا

ترشيحاتنا

اشعلت النيران في جسد زوجها..تاجيل محاكمة ربة منزل في دار السلام

كبرى الشركات والبنوك ومجموعة كليوباترا.. أحمد موسى يكشف رعاة منتدى شباب العالم

دراسة: انخفاض ظاهرة صواعق البرق بسبب إغلاق كورونا في 2020

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme 9i للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

البنك المركزي يحدد ضوابط السيولة الطارئة للجهاز المصرفي

هجوم إرهابي.. رئيس كازاخستان: مقاتلون أجانب يقفون وراء أعمال العنف في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

وفاة أرملة اللواء عمرو سليمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

بوابة الدخول للجمهورية الجديدة.. كيف ساعد وعي القيادة السياسية في التحول الرقمي؟

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

فيديو

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ