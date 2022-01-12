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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تستعد لمهرجان التمور بواحة سيوة

محافظ مطروح يتابع استعدادات سيوة لمهرجان التمور

السكرتير العام خلال
السكرتير العام خلال زيارته لسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  أن الاستعدادات  تجرى على قدم وساق لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي الخامس  بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ يناير الجاري.

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وأكد محافظ مطروح أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة. وذلك بالتعاون مع الشركاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة .


وأضاف أن هذا المهرجان يعد هو الخامس بواحة سيوة بعد أربع دورات متتالية خلال الفترة (2015 - 2016 - 2017 - 2018)


وأوضح  محافظ مطروح ان لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بالمحافظة  بالتنسيق مع مجلس ومدينة  سيوة  تكثف استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها. 


وقد كلف محافظ مطروح اللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية  لهذا الحدث الهام  بحضور جميع المعنيين بالمحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات وكذلك البروفات النهائية للفرق المشاركة في طابور العرض خلال  المهرجان ،والذى يساهم أيضا بجانب مردوده الاقتصادي فى جذب الأنظار لواحة سيوة والترويج لكافة  مقوماتها  السياحية و الأثرية والثقافية  لوضعها على خريطة السياحية العالمية .


ووجه محافظ مطروح  على ضرورة  التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق و العمل من أجل أن يكون المهرجان  معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها ،كما  يكثف مجلس مدينة سيوة حالياً حملات  النظافة والتشجير والتجميل بالمدينة  وبمنطقة  إقامه المهرجان  بالقرية الاوليمبية بوسط الواحة واستعداد قاعات الاحتفال وأماكن عرض المنتجات المشاركة من التمور المصرية، وكافة الفعاليات  التي تقام على هامش المهرجان من العروض الفولكلورية والرياضية والكرنفالات الثقافية التي تعكس التراث السيوي المميز لها.


ومن الجدير بالذكر ان المهرجان الدولي للتمور بسيوة يهدف الى   تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي التمور داخل مصر وخارجها وتحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان والترويج للتمور المصرية، وتنظيم ندوات عملية متخصصة وعرض افلام  متخصصة وكتب واصدارات عن التمور، وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعــرض أجــود أصــناف التمــور، بمــا فيهــا الأصــناف النــادرة والمنتجات والشتلات  النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور تقنيات وخدمات زراعة النخيـل، والتوعيـة بالجانـب الصـحي والقيمـة الغذائيـة  للتمور، ونقـل كـل مـا هو جديـد فـي مجـال انتـاج وتصـنيع التمـور مـن خـلال ورش عمـل المهرجـان، وإيجاد الحلول التنفيذية لأهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور. في اطار  الجهود لدعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة بالتعاون مع الجانب الاماراتى.

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