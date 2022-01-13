مطعم ودار ضيافة للعاملين بجامعة بني سويف.. اعرف التفاصيل

استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مقترح استكمال متطلبات تشغيل مطبخ ومطعم دار الضيافة من خلال ورديات مدفوعة الأجر للعاملين بالجامعة.





وناقش رئيس الجامعة في تقرير ماتم انجازه بدار الضيافة، وتم عرض طلب لاعتماد قائمة أسعار الوجبات الخاصة بالمغتربين، والنزلاء، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك الطلب الخاص باجراءات عقد صيانة غرف التبريد ومبردات وحدة الألبان.



وخلال مناقشة الموضوعات الخاصة بوحدة الورش الإنتاجية، أكد رئيس الجامعة على ضرورة القيام بترقيم أماكن دواليب الطلاب بمبنى الاختبارات الالكترونية، وعمل حصر بمستلزمات واحتياجات الكليات، ملزمًا عمال النظافة بارتداء الزي الجديد من بداية فبراير، وتم استعراض عدة مقترحات منها؛ تشغيل خط إنتاج الملابس الرياضية وما يتطلبه من تجهيزات، وشراء مستلزمات تصنيع الكونتر، وتصميم البرجولات الخاصة بكافتيريا مجمع 330 فدان.