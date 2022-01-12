نشرة أخبار العالم | مصر الوجهة الأولي للسياح الروس.. دولة عربية تعلن حظر التجوال.. إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك:

مصر الوجهة الأولي للسياح الروس في رحلات رأس السنة

كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، عن الدول التي فضلها المواطنين الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.

وقالت لوميدزي لوكالة "سبوتنيك" الروسية "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 % من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المبيعات، تلتها الإمارات والدومينيكان في المركز الثالث بنسبة أقل من 12 %.

أما المركز الرابع – كان من نصيب كوبا، وفي المركز الخامس - جزر المالديف.

وأضافت لوميدزي أن مبيعات الرحلات السياحية في روسيا لفترة العام الجديد ككل، في السوق، قد وصلت بالفعل إلى أحجام ما قبل الوباء.

وأوضحت أن التأخير فقط في السياحة الخارجية، مشيرة إلى أن السوق المصري لم ينتهز فرصة الإغلاقات في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا لزيادة حصته. إلى جانب ذلك، انخفض عدد منظمي الرحلات هذا العام إلى مصر في موسم الشتاء بسبب اختيار وجهة مشهورة أخرى في العام الجديد - تركيا".

يشار إلى أن روسيا استؤنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس العام الماضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.

تونس تفرض حظر تجول ليلى وتمنع كل التجمعات لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات التونسية، فرض حظر تجول ليلى ومنع كل التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من غدا الخميس، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت تونس، قد أغلقت عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية، أمس الثلاثاء، مع التزايد المستمر للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، لتصل إلى 46 قسما و11 مؤسسة.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت تطعيم 9 آلاف و887 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، بينهم 4 آلاف و570 شخصا تلقوا التطعيم الأول من اللقاح، و2440 آخرين تلقوا الجرعة الثانية، و2860 تلقوا الجرعة الثالثة

الصحة العالمية: إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون.. ودلتا يظهر بقوة من جديد

قال الدكتور هانز كلوج المدير في منظمة الصحة العالمية إن "موجة المد لأوميكرون من غرب إلى شرق أوروبا، تجتاح دول كثيرة، بالإضافة إلى زيادة في متغير دلتا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وأبلغ الدكتور كلوج مؤتمرا صحفيا " يمثل البديل أوميكرون موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح مناطق عدة ، هذا فوق موجة الدلتا التي كانت جميع الدول تعاني منها حتى أواخر عام 2021".

ونقل عن معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره سياتل توقعه أن "أكثر من 50 في المائة من السكان في أوروبا سيصابون بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".

وقال إن دول أوروبا وآسيا الوسطى لا تزال تحت "ضغط مكثف" مع انتشار الفيروس من الدول الغربية إلى البلقان.

وأضاف أن "كيفية استجابة كل دولة الآن يجب أن تكون على علم بالوضع الوبائي والموارد المتاحة وحالة استيعاب التطعيم والسياق الاجتماعي والاقتصادي".

من أين جاء التوقع ؟



استند التوقع إلى إصابة 7ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022.

وكذلك زيادة عدد الإصابات بأكثر من الضعف خلال فترة أسبوعين.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أوميكرون أقل عرضة لإصابة الناس بأمراض خطيرة من المتغيرات السابقة لكوفيد. لكن لا يزال أوميكرون Omicron شديد العدوى ويمكن أن يصيب الأشخاص حتى لو تم تطعيمهم بالكامل، إلا أن التطعيم أيضًا ضروري لأنه يقلل من أعراض المرض الخطيرة.

أدى العدد القياسي للأشخاص الذين أصيبوا به إلى تعرض النظم الصحية لإجهاد شديد.

يوم الاثنين الماضي، أبلغت المملكة المتحدة عن 142.224 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 77 حالة وفاة.



وأعلن عدد من المستشفيات عن حوادث "خطيرة" بسبب تغيب الموظفين وزيادة الضغوط الناجمة عن كوفيد.

وفي أماكن أخرى ، ترتفع أعداد المرضى إلى المستشفيات أيضًا، حيث حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأسبوع الماضي من أن شهر يناير سيكون قاسياً على المستشفيات.

وأضاف أن مرضى أوميكرون كانوا يأخذون أسرة "تقليدية" في المستشفيات بينما كانت دلتا تضع ضغطًا على أقسام العناية المركزة.

في أوروبا الشرقية ، أبلغت بولندا عن وفاة 100000 شخص بسبب الفيروس في البلاد منذ بداية الوباء، و بولندا لديها الآن سادس أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا Covid-19 ، وما يقرب من 40 ٪ من سكانها لا يزالون غير محصنين.

في روسيا ، قالت آنا بوبوفا ، المسؤولة بوزارة الصحة ، في اجتماع لفريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا ، إنه بدون اتخاذ إجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس ، قد يصل العدد اليومي لحالات كوفيد الجديدة إلى 100 ألف حالة.

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن معدل الإصابة اليومي انخفض مؤخرًا من ذروة 41335 حالة مسجلة في أوائل نوفمبر.

وقالت بوبوفا إنه تم اكتشاف 305 حالة معروفة لمتغير أوميكرون حتى الآن ، في 13 منطقة من مناطق البلاد.. و سجلت روسيا ما لا يقل عن 311281 حالة وفاة و 10.5 مليون حالة حتى الآن.

من جانبها، قالت شركة الأدوية فايزر ، إنها ستكون قادرة على إطلاق نسخة من لقاحها توفر حماية خاصة ضد أوميكرون ، على أن يتم طرحها في مارس.

ويقول خبراء الصحة إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك أم لا.