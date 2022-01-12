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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على رأسها جوانتانامو.. الصين تدعو أمريكا إلى إغلاق "سجونها السرية" حول العالم

السجون الأمريكية
السجون الأمريكية

دعا وانج ون بين، وزير خارجية الصين، أمريكا إلى إغلاق كافة "سجونها السرية" حول العالم، حيث وصفت معتقل جوانتانامو بـ "الصفحة السوداء" في تاريخ حقوق الإنسان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين متحدثًا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه بعد 20 عامًا من إنشائه، لا يزال جوانتانامو مصدر "غضب كبير" بين المجتمع الدولي.

وذكر أنه على الرغم من الوعود الأمريكية العديدة بإغلاق جوانتانامو، فإنه لا يزال يحتجز 39 شخصًا، ولم يتم توجيه الاتهام أو الإدانة بأي جريمة منهم سوى عدد قليل منهم.

وزعم وانج أنه إذا كان هناك "معسكر اعتقال فير أدمي في العالم، فهو جوانتانامو".

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وقال وانج: "في الواقع، السجون السرية التي أقامتها الولايات المتحدة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وجوانتانامو ليس سوى غيض من فيض". وأشار إلى أن أمريكا أقامت عددا كبيرا من السجون السرية في أفغانستان والعراق.

وأضاف أن "الفظائع والتعذيب وقتل المدنيين العراقيين على أيدي الجيش الأمريكي بعد غزو العراق أثارت ضجة عالمية بسبب فضيحة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب".

وخلص وانج إلى أن "السجون السوداء" الأمريكية هي تذكرة صارخة بأن العمليات الأمريكية على مستوى العالم باسم حقوق الإنسان مضللة تمامًا.

ودعا الولايات المتحدة إلى التفكير في أفعالها وإغلاق جوانتانامو والسجون السرية حول العالم على الفور.

وأضاف وانج أن الاعتقال التعسفي وتعذيب السجناء يجب أن يتوقف على الفور.

أمريكا الولايات المتحدة حقوق الإنسان الصين جوانتانامو السجون السرية

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