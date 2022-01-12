الولايات المتحدة توقع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية..تفاصيل

أعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات على 5 شخصيات من كوريا الشمالية لعملهم على تطوير أسلحة دمار شامل وبرامج متعلقة بالصواريخ الباليستية لبيونج يانج.

وحسب "سي إن بي سي"، تأتي العقوبات في أعقاب اختبارين معروفين على الأقل للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

جاء الاختبار الأخير يوم الإثنين، وهو ثاني إطلاق خلال أسبوع. نشأت من مقاطعة جاجانج الشمالية وسافرت حوالي 430 ميلاً قبل أن تغرق في البحر الشرقي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "إجراءات اليوم، وهي جزء من جهود الولايات المتحدة المستمرة لمواجهة أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية وبرامج الصواريخ الباليستية، تستهدف استخدامها المستمر لممثليها في الخارج لشراء سلع بشكل غير قانوني للأسلحة".

وأضاف أن "عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الديمقراطية هي دليل آخر على أنها تواصل تطوير البرامج المحظورة على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للدبلوماسية ونزع السلاح النووي".

وقالت بيونج يانج الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة صاروخ متطور تفوق سرعته سرعة الصوت.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ما زالت تدرس ما إذا كانت تلك التجربة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت برأس حربي يمكن المناورة به.