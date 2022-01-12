برلماني: توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من إعمار غزة تؤكد دعم القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية مشرف وغير مسبوق عربيًا أو دوليا، مشيرا إلى أنه خلال الجولة الأخيرة للصراع في قطاع غزة العام الماضي، تدخلت مصر بقوتها لإنهاء الحرب، كما تعهدت بمنح 500 مليون دولار، لإعادة إعمار القطاع عبر الشركات المصرية وهو ما كان.

ونوه محسن في بيان له اليوم، بالتوجيهات التي قالها الرئيس السيسي، أمام منتدى شباب العالم اليوم، بسرعة الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة تكاتف الجهات المانحة دوليا لإعادة إعمار القطاع والتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مناشدة الرئيس السيسي الدول المانحة، سرعة توجيه الدعم الى منظمة الأونروا لمساعدة الفلسطينيين، قائلا إن مصر ضربت مثالا متفردا بالتوجه على الفور، لإعادة إعمار قطاع غزة، وبدء الشركات المصرية العمل في القطاع فور انتهاء الحرب، وهو ما يحوذ تقدير وإعجاب الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب موقف مصر الداعم لقضيته.

واختتم النائب ؟أحمد محسن بأن القضية الفلسطينية في القلب، وتحركات مصر سياسيًا وماديا وعلى كافة المنتديات والقمم لدعمها، سيساعد في نهاية المطاف على إحلال السلام بشكل دائم والوصول لتسوية شاملة للقضية.