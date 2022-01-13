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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن أرقام للتواصل مع الطلاب المصابين بفيروس كورونا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن طريقة للتواصل مع الطلاب فى حالة الإصابة بفيروس كورونا .

ونوهت كلية الإعلام ، فى حالة وجود أعراض إصابة بفيروس كورونا أو اشتباه عدم حضور اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول حرصا على سلامتكم و زملائكم من طلاب الكلية .

كما أكدت إدارة الكلية ، على ضرورة التواصل مع وحدة الخدمات الطلابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل أداء الاختبارات عبر الارقام التالية 01062617731 ، 01061710873  ، وسيتم تأجيل الاختبارات إلى الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسى الثاني.

إعلام القاهرة تمنع المصابين بكورونا من حضور الاختبارات وتأجيلها لبداية الترم الثاني

كما أنه فى حالة اكتشاف حالة إصابة من إدارة الكلية وحضور الاختبار وعدم الإبلاغ يمنع الطالب من حضور اختبار المادة ويتم عزلة وعدم السام له بإعادة الاختبار .

وكانت قد انتهت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،  كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي انطلقت هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
 

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