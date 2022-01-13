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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل هناك أضرار لتناول الدجاج المشوي؟

هل هناك أضرار لتناول
هل هناك أضرار لتناول الدجاج المشوي

نحن جميعا نعرف الدجاج من البروتينات متعددة الاستخدامات التي قد تكون في الواقع واحدة من أكثر لحوم الحيوانات استهلاكًا على نطاق واسع، يستخدم الكثيرون الدجاج في تناول وجباتهم بسبب تنوعه ونكهته المعتدلة وسهولة طهيه ، ولكن ما هي أضرار لتناول الدجاج المشوي؟.

بينما قد تعتقد أن النكهة هي الشيء الوحيد الذي يتغير عند شوي  الدجاج  مقابل الخبز أو القلي ، هناك تغييرات أخرى تحدث أثناء عملية الشواء تستحق الذكر، دعنا نلقي نظرة عميقة على ما يحدث في جسمك عندما تأكل الدجاج المشوي ، وفقا لما نشره موقع eatthis..

يوفر شواء الدجاج نكهة فريدة ومرغوبة ، قد يكون هناك بعض الجوانب السلبية لطهي الدجاج  على اللهب المباشر، ينتج عن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا ، كما هو الحال في الشواء ، مركبات تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) ، والتي تكون موجودة بشكل خاص عندما تتشكل علامات الفحم على اللحم.

لسوء الحظ ، يُعتقد أن هذه HCAs تعزز نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى HCAs التي يتم إنتاجها ، عندما تتساقط الدهون من اللحم في لهب الشواية ، يتم إنتاج مركب آخر محتمل يسبب السرطان يسمى الهيدروكربونات متعددة الحلقات (PAHs)، لحسن الحظ ، الدجاج هو لحم قليل الدهن ولا يحتوي على الكثير من الدهون التي يمكن أن تتساقط في اللهب أثناء الشواء. ومع ذلك ، بغض النظر عن محتوى الدهون ، فمن المحتمل أن ينتج اللهب المكشوف HCAs داخل اللحم.

لتقليل تطور هذه المركبات المثيرة للقلق ، يمكنك لف الدجاج بورق قصدير عند شويه لتقليل تأثير اللهب،  قد يحتوي هذا أيضًا على أي دهون تنطلق من الدجاج لمنعه من ملامسة اللهب، نصيحة أخرى لتقليل المركبات المسببة للسرطان أثناء شوي الدجاج هي قلبه بشكل متكرر،  سيؤدي ذلك إلى الحد من تطور علامات الفحم ، وبالتالي تقليل عدد HCAs التي يتم إنتاجها أثناء الطهي.

على الرغم من أن شوي الدجاج قد يخلق نكهة لذيذة ، فمن الأفضل استخدام نصائح الشوي التي تقلل من إنتاج المركبات المسببة للسرطان، نصيحة أخرى لموازنة المركبات المشكوك فيها هي الاستمتاع بالدجاج المشوي مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، مثل الفواكه والخضروات ، والتي يمكن أن تقاوم الإجراءات السلبية لـ HCAs و PAHs.

قدمي الدجاج المشوي على سلطة كبيرة محملة بالخس والخضار ، أو استمتع به مع صلصة المانجو والأفوكادو لتعزيز مضادات الأكسدة لموازنة المركبات المسببة للسرطان.

 

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