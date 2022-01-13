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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تحرير 6650 طالبا من الأمية خلال خمس دورات

جامعة حلوان
جامعة حلوان


تمكنت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم  بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة  العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .


وقد أسفرت  انشطة جامعة حلوان فى مجال محو الاميو  على نجاح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحرير عدد (6650) مواطن ومواطنة من الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال خمسة دورات متتالية  (اكتوبر 2020 ، يناير 2021 ، ابريل2021 ، يوليو 2021 ، اكتوير 2021 ) . 

 

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جامعة حلوان: نحرص على الاهتمام بمشروع محو الأمية سعيا للتنمية

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جامعة حلوان: نعمل على تهيئة الجو الملائم للطلاب خلال الامتحانات

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جامعة حلوان: متابعة دورية للطلاب خلال الامتحانات وتطبيق حازم للإجراءات

و تستهدف جامعة حلوان بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي  2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

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