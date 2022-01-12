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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مبروك عطية: زراعة قلب خنزير للإنسان يدخل في باب الضرورة وجائز شرعا

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة جامعة الأزهر، أن عمليات زراعة ونقل أعضاء الخنزير وغيره من الحيوانات المحرمة يدخل في باب الضرورة الجائزة شرعاً، مستدلاً بقوله تعالى:" فمن اضطر".

زراعة قلب الخنزير جائزة

ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن حياة الإنسان مقدمة على هلاكه لذا فهناك ضرورة، مشيراً إلى أن هذه الضرورة تقدر بقدرها.

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الوصف بالكفر

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن مسألة الحكم على البشر، ليست بيد أحد سوى الله تبارك وتعالى، مؤكداً أن تخويف الشباب من الانتحار بأنه كفر، عادي ما داموا أحياء، وحينما يموتون لا يمكن وصفهم بالكفر.

وتابع مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة MBC: “رجل شرب خمر فأمر رسول الله الناس بضربه، فمن يأمر بالضرب هو الحاكم”.

وحول الترحم على بسنت، قال مبروك عطية:"اللي يقولك متترحمش عليه، هناك خطاب للأحياء وهناك كلام عن الأموات، تنصحه طول حياته حينما يموت تترحم عليه، مات تارك الصلاة، عزاه الناس وكان معه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورحمة الله وشفاعة النبي".  

 ماتت كمدًا

وكان الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد عقب على واقعة انتحار الطالبة بسنت شلبي بنت الغربية، والرسالة التي تركتها لأمها تحلف لها بالله بأن الصور التي ظهرت فيها صور مفبركة، داعيًا لها: الله يرحمها.

وقال مبروك عطية، في فيديو سابق نشره عبر «يوتيوب»: مستهجنا التعامل مع الميديا والتصوير: «أرواح تذهب وهذه ثاني حالة، الأولى منها كانت لدكتورة محترمة نشر لها على الفيسبوك أحد المجرمين كلاما لا يليق عنها فهي لم تنتحر وإنما ماتت كمدًا وتركت أطفالاً ولحقت بها بسنت، إلى هذه الدرجة سارت الأرواح رخيصة».

وتابع: «كلمة جامعة مانعة ذكرت في القرآن الكريم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، فلو التزم بها المسلم لنجانا الله من ويلات الدنيا والآخرة، لافتاً إلى أن المفروض أن المسلمين لا يعرفون الفبركة، لأنها تزوير، وهم منهيون شرعًا عن شهادة الزور وقول الزور وفعل الزور، وعن أي فعل يغضب الله.

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