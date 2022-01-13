حياة كريمة تقدم 20 ألف جنيه مساعدة لضحايا حادث غرق سيارة في معدية القطا

زار وفد من حياة كريمة عزبة التفتيش بمركز اشمون في محافظة المنوفية عزبة ضحايا غرق سيارة في فرع رشيد تقدمهم المهندس محمد ربيع منسق المبادرة بالمنوفية.

ضحيث قدم التعازي لأسر ااضحايا كما سلم مساعدات ماليه بقيمة عشرين ألف جنيه لاهالي الضحايا الثمانيه داعي الله لهم بالصبر والسلوان.



و استمع منسق حياة كريمة وفريقه لمطالب أهالي عزبة التفتيش والتي كان أولها إنشاء كوبري يربط بين محافظتى المنوفية والجيزة، وقدمت المؤسسة مساعدات مالية وعينية بقيمة ٢٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى ، مع تقديم الدعم المعنوي للأهالي بعد الفاجعة التي راح ضحيتها 8 أطفال وشباب من أبناء عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.



وأكد الوفد المكون من المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية وعدد أعضاء المؤسسة، أثناء زيارة أهالي ضحايا حادث معدية منشأة القناطر، على دعم الدولة المصرية للأهالي في محنتهم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسة تفاصيل الحادث، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم بإنشاء كوبري بديل المعدية.



وطالب أهالي ضحايا حادث معدية القناطر، أثناء زيارة وفد حياة كريمة، المسئولين بزيادة أعداد فرق الإنقاذ النهري المشاركة في عمليات البحث، وذلك للعثور على جثمان أخر الضحايا، لعدم ظهورها حتى الأن، وذلك بعد مرور 3 أيام على الحادث المروع والذي وقع في المنطقة بين القطا التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، وعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية.