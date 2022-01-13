أخبار السيارات| BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021.. تحد بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

رغم الشكوى المستمرة بسبب الأزمة العالمية في نقص الرقائق والصعوبات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا في العالمين الماضيين حققت العديد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات أرقاماً قياسية لأول مرة في تاريخها المعاصر، وكان من بين هذه الشركات العملاق البافاري BMW.

تقدم نسخة سيارة BMW M3 الأصلية الكثير من الأداء المميز مباشرة من أرض المصنع، حيث يوفر محرك M3 xDrive قوة تصل الى 510 حصان (380 كيلوواط) و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران، وذلك بفضل محركها التوربيني المزدوج الذي يأتي بسعة 3.0 ليتر، لكنها حصلت على تعديل قوي من شركة Wrench Studios رفعت قوتها الى مستوى أعلى.

شفت علامة إنتاج السيارات الإيطالية الراقية لامبورجيني المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية عن تحقيقها لنسبة مبيعات قياسية لأول مرة في تاريخها، حيث سلمت 8405 سيارة بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.

بعد أن سجلت لامبورجيني وبنتلي مبيعات قياسية خلال عام 2021، حققت بورشه إنجازاً مشابهاً وتمكنت من بيع 301.915 سيارة بنسبة 11% أكثر من العام السابق، وذلك بفضل نمو الطلب في جميع مناطق المبيعات العالمية، حيث مثلت الصين أكبر سوق منفرد وتمتعت بزيادة قدرها 8% لتصل إلى 95.671 سيارة مع نمو بنسبة 22%، بينما حققت الولايات المتحدة 70.025 سيارة.

تلعب الزيوت والشحوم الموجودة داخل محرك السيارة وداخل مكوناتها الأخرى دوراً رئيسياً هاماً في الحفاظ على أداء السيارة واستقرارها، أثناء القيادة كما تعمل على حماية المحرك ونواقل الحركة بشكل كبير من التلف، وهناك كثير من ملاك وسائقي السيارات لا يدركون أهمية تغيير هذه الزيوت باستمرار في مواعيدها المحددة ولا يهتمون باختيار الأنواع المناسبة للسيارة، وهو ما يؤدي الى العديد من التبعات السلبية على السيارة وعلى عمرها الافتراضي.