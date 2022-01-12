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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طريقة تغيير زيت القير الاوتوماتيك لـ سيارة تويوتا كورولا | صور

أهمية تغيير زيت القير
أهمية تغيير زيت القير الاوتوماتيك لسيارة تويوتا كورولا | صور

تلعب الزيوت والشحوم الموجودة داخل محرك السيارة وداخل مكوناتها الأخرى دوراً رئيسياً هاماً في الحفاظ على أداء السيارة واستقرارها، أثناء القيادة كما تعمل على حماية المحرك ونواقل الحركة بشكل كبير من التلف، وهناك كثير من ملاك وسائقي السيارات لا يدركون أهمية تغيير هذه الزيوت باستمرار في مواعيدها المحددة ولا يهتمون باختيار الأنواع المناسبة للسيارة، وهو ما يؤدي الى العديد من التبعات السلبية على السيارة وعلى عمرها الافتراضي.

يعد تغيير زيت قير السيارة الأوتوماتيك "ناقل الحركة" شيئاً ضرورياً للمحافظة على وظيفته واستمرار عمله بطريقة سليمة دون أي مشاكل قد تتسبب في تلفه أو تعطله بشكل نهائي، ويعتبر من أكثر العناصر التي يهملها قائدو السيارات، فهناك بعض المعلومات المغلوطة التي تنتشر بين الناس وهي أن زيت القير لا يتم تغييره على الإطلاق ولكن يتم تزويده فقط كلما نقص مستواه.

 

عند النظر لوظيفة القير الأوتوماتيكي سنجد أنها لا تختلف في أهميتها عن وظيفة محرك السيارة، حيث تعمل التروس الداخلية له بالتوازي مع المحرك وتتحرك باستمرار وتشتبك معه في كل مرة يدور فيها، لذا فالاهتمام بتغيير زيت القير في موعده هام جدا لحمايته من التلف، حيث يعمل على تليين حركة التروس الداخلية للقير، وخاصة أن نسبة لزوجته تكون أعلى بكثير من زيت الموتور فهو أقرب للشحوم، إضافة إلى قدرته العالية على امتصاص الحرارة والتبريد حتى لا تنصهر وتتلف أجزاؤه.

  • الموعد الأنسب لتغيير زيت القير 

ينصح الخبراء بتغيير زيت القير بعد سير السيارة لمسافة أكثر من 60.000 كيلومتر، ولكن إن كانت السيارة تعمل بنظام قير الأوتوماتيكي فينصح بتغيير زيت القير بعد قطع مسافة 60.000 كم أو 40.000 كم اعتماداً على استخدام السيارة ذاته.

  • تغيير زيت القير الاوتوماتيكي لسيارة تويوتا كورولا

يمكنك تغيير زيت القير بنفسك بسهولة في المنزل دون الاستعانة بمتخصص عن طريق إتباع التعليمات التالية:

1 - التأكد من مستوى زيت القير وذلك للتأكد من عدم احتوائه على ملوثات تدل على تآكل الحديد الداخلي له.

2 - رفع السيارة عن طريق استعمال الرافعة الخاصة بك لتحديد أماكن البراغي الخاصة بمنطقة تجمع الزيت، أو تحديد مكان المصرف الخاص بتصريف زيت ناقل الحركة في بعض السيارات. 

3- سكب الزيت داخل إناء مناسب وتغيير الفلتر الخاص بزيت ناقل الحركة في حال تلوثه بالأوساخ.

 

4- فحص الحلقة المطاطية المثبتة على أطراف منطقة تجمع زيت الناقل وتغيرها إن لزم الأمر، وإعادة تركيب منطقة تجمع الزيت إلى الناقل مرة أخرى وذلك تجهيزاً للخطوة الأخيرة.

 

5- سكب زيت القير الجديد ثم فحص مستوى الزيت بالطريقة الصحيحة للتأكد من أن الكمية التي تم إضافتها مناسبة أو لا.

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