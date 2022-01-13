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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا

رئاسة البرلمان العراقي
رئاسة البرلمان العراقي

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا، حسبما نقلت شبكة "السومرية نيوز".

وكانت رئاسة مجلس النواب المنتخبة، تسلمت الأحد الماضي، مهامهما، وذلك بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للمجلس للمرة الثانية، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.

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وقال الحلبوسي، إن "انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير".

وأضاف "نحتاج لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وسيكون أمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وبعدها سيطلب من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.

العراق المحكمة الاتحادية في العراق رئاسة البرلمان رئاسة مجلس النواب بالعراق محمد الحلبوسي

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