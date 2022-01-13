تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي..نواب: خطوة جادة لتحقيق أهداف الدولة التنموية.. وإشراكه يحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية السياحية العالمية

اقتصادية الشيوخ:القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة.. وإشراكه فى المجال السياحي يواكب النظم الاقتصادية العالمية

سياحة النواب: مدينة العلمين مدينة سياحية واعدة.. و مقصداً لجذب السياح المصريين والأجانب

موازنة البرلمان تشيد بجهود الدولة فى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الاربعاء ، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق "ريكسوس العالمية"، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، وأخرى للتطوير العقاري، موضحا أن تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية .

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،بالسياسة الطموحة التى تتبناها الدولة لإحداث نقلة نوعية فى كافة القطاعات المختلفة، لاسيما القطاع السياحي، مثمنين جهود القيادة السياسية على بذلها الجهود لتذليل العقبات والتحديات الماثلة أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا فى إحداث تنمية حقيقة ومستدامة .

بداية ثمن النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الجهود المضنية التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه ، وتوفير سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، مستعرضا دور القطاع الخاص الكبير فى تنمية الاقتصاد المصري ، علاوة على قدرته الفعالة فى إحداث نقلة نوعية للقطاع السياحي.

و أكد “ سمير ” فى تصريحات لـ " صدى البلد أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى مواكبة النظم الاقتصادية العالمية، وتحقيق عملية التنمية المستدامة .

و أشار عضو الشيوخ إلى أن إشراك القطاع الخاص مع الحكومة سيكون له عوائد استثمارية جبارة، وسيسهم فى توفير الملايين من فرص العمل ، مما يضمن تحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي فعال.

من جانبه،أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بـ مدينة العلمين الجديدة هامة للغاية ونقلة كبيرة في قطاع السياحة من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة بمدينة العلمين التي تعد من المدن السياحية الواعدة، كما أنها ستجعلها مقصداً سياحياً يجذب السياح المصريين والأجانب خاصة بعد الإنجازات المبهرة والمشروعات التنموية العملاقة التي نفذتها الدولة على أرض العلمين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة ، والتنمية والعمران والإسكان والمدن الذكية والبنية التحتية تلك المدينة المتكاملة التي بها كافة الخدمات.

وأضافت “ علي ” أنه منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة شهدت المدينة تنمية عمرانية لا تتوقف لكى يصبح الحلم حقيقة وتتحول مدينة العلمين إلى قبلة للسياحة ومزاراً مميزاً ، وينعكس ذلك بقوة في انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، وكذلك تنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وضخ مزيد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى .

وأشادت رئيس سياحة النواب بالجهود التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقارى.

وثمنت ما جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلي أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة اهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

فى سياق متصل ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهود المضنية التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه ، وتوفير سبل الدعم من أجل تمكينه وتعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن المشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس السيسي ساعدت بشكل كبير على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن هذا بدوره سيسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

وأكدت عضو موازنة البرلمان أن قرارات الإصلاح الاقتصادي، خلال المرحلة الأولى مكنت مصر من عبور التحديات التي واجهتها بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية، الأمر الذي جعلها تفكر برؤى ثاقبة من خلال إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية ، وتعزيز دوره لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، والذي يعتبر بحق قاطرة الإصلاح والتنمية.