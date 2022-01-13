الرئيس للصحفيين الأجانب: الدولة كانت ستعيش سنوات من الضياع بعد ثورة يناير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأستقرار فى أى دولة لمدة 50 عاما على الأقل، يؤدى إلى النمو بإستمرار، معقبا:" دولة مثل فرنسا حصل استقرار بها وبالتالى السياحة على سبيل المثال تقدم دخل ثابت ".

جاء ذلك خلال حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مع الصحفيين الإجانب على هامش فاعليات منتدى شباب العام فى نسخته الرابعة.

وأضاف الرئيس: بالنسبة لمصر السياحة كانت تتلقى ضربات من 7 لـ 10 سنوات، تجعلها تتراجع، فتبدأ التعافى بعد 5 سنوات، وما تلبث أن تتلقى ضربة مرة أخرى".

وأوضح الرئيس السيسى، أن دخل السياحة فى مصر قبل أحداث 2011 كان 14 مليون دولار ، وبعد الأحداث توقفت السياحة وهى إحدى مصادر الدخل.

وتابع السيسى قائلا:" السياحة وقفت فى 2011 لكن الناس لم تتوقف عن الأكل والشرب، و فى هذه الحالة ماذا تفعل الدولة، خراب يؤدى إلى مزيد من الخراب، لو استمر دا الدولة كانت ستعيش 50 سنة من الضياع".