«دار نهضة مصر» تصدر رواية «مرآة السيدة مو» في معرض الكتاب 2022

أصدرت دار نهضة مصر للنشر رواية «مرآة السيدة مو»، للكاتبة نهى شوقي

وتتناول أحداث الرواية قصة زوجة شابة وأم لطفلين أفنت سنوات زواجها دون أن تنتبه لحقيقة أنها أبدًا لم تنظر لصورتها في المرآة، ولا تعرف صورتها الحقيقية حتى أمام نفسها، وتزداد أزمتها حينما يخبرها زوجها أنه يريد الانفصال للارتباط بأخرى تمنحه السعادة.

هدوء «منيرة»، منحها تقبل قرار زوجها في صمت، وعقلها وقلبها أوحيا لها أن تطلب مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ المطلوب من زوجها، فكيف ستسير الأيام بـ«منيرة»، التي منحتها صورتها في المرآة تقييمًا حقيقيًّا للكثير من معالم المشهد.

هذه هي الرواية الأولى للكاتبة نهى شوقي صاحبة مدونة «نهي شوقي – القصص التي كتبتني»، ويتوقع النقاد للرواية الكثير من النجاح لبساطة لغتها وعمق فكرتها.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وفي سياق الإعداد لمعرض الكتاب تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب والذي يحمل عنوان «هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل» ويستمر من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف.





وقالت الوزارة إن الدورة القادمة ستشهد زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13 يومًا متتالية لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.