البحرين تشارك في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون

أفادت صحيفة الايام البحرينية؛ بقيام الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني بتفقد القوة والآليات المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (أمن الخليج العربي 3) المقرر عقده خلال الشهر الجاري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح رئيس الأمن العام أن المشاركة في التمرين تأتي بتوجيهات من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثمناً دعمه اللامحدود في سبيل تكثيف وتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت رئيس الأمن العام إلى ما يتيحه هذا التمرين من إمكانيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار التعاون والتنسيق الأمني الذي تفرضه التحديات والمخاطر الأمنية على دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر.

كما اطلع رئيس الأمن العام خلال الجولة التفقدية على إيجاز، قدمه رؤساء اللجان المشاركة، حول المهام والواجبات التي تضطلع بها فرق العمل وما وصلت إليه من جاهزية للمشاركة في أعمال التمرين، منوهاً إلى تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لتنفيذ هذا التمرين التعبوي مع الأجهزة الأمنية الخليجية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.