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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العناية المركزة.. ألمانيا توجه رسالة تحذير إلي غير المطعمين بـ لقاح كورونا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أشارت بيانات نشرتها جمعية الرعاية المركزة في ألمانيا، إلى أن معظم مرضى فيروس كورونا الخاضعين للرعاية المركزة بمستشفيات البلاد، لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أظهرت البيانات التي نشرت، اليوم الخميس، أن "62 ٪ من مرضى الرعاية المركزة الذين عرفت حالة لقاحهم لم يحصلوا على أي جرعات تحميهم من كورونا".

ويمثل غير المحصنين باللقاح نحو ربع السكان في ألمانيا ونحو 10٪  فقط حصلوا على لقاحهم جزئيا بينما حصل 28٪ على اللقاح كاملا وفقا للجمعية.

ووافقت لجنة استشارة اللقاح المستقلة على تقديم الجرعات المعززة للأطفال والمراهقين من سن 12 حتى 17 عاما.

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وقالت اللجنة إن "الأطفال في هذه المرحلة العمرية يجب أن يحصلوا على لقاح فايزر على الأقل بعد 3 أشهر على آخر جرعة من لقاحهم".

وتشهد ألمانيا زيادة مستمرة في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بالمتحور "أوميكرون".

وسجل معهد روبرت كوخ، 81417 إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و316 وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال كارل لاوترباخ وزير الصحة للنواب، إنه يعتقد أن اللقاح الإجباري للجميع "أسرع وأكثر الطرق أمنا للخروج من الجائحة".

المانيا فيروس كورونا كورونا لقاح كورونا فايزر اوميكرون

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