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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الابيض: إرسال 1000 عامل صحة من الجيش إلى بؤر كورونا الساخنة في باقي الولايات

عاملة رعاية صحية
عاملة رعاية صحية توجه الامريكيين إلى مواقع اختبار كورونا

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس عن أن 1000 عامل صحة عسكري آخر ينتشرون في ست ولايات أمريكية ابتداء من الأسبوع المقبل لمساعدة المستشفيات التي تغمرها زيادة في حالات  كورونا المرتبطة بأوميكرون.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الفرق المكونة من سبعة إلى 25 طبيبًا عسكريًا وممرضًا وأفرادًا آخرين ستبدأ في الوصول إلى ميشيجان ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود آيلاند لدعم غرف الطوارئ وموظفي المستشفى مجانًا لرعاية أخرى.

وكان من المقرر أن يتحدث بايدن عن استجابة إدارته لـ  كوفيد 19 في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (1530 بتوقيت جرينتش) إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل.

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وقال كريسويل لشبكة CNN: “لا يزال الطلب الأول هو التوظيف” ، مضيفًا أن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضين العسكريين وغيرهم من الأطباء الفيدراليين للمساعدة في  كوفيد 19 والرعاية الأخرى حيث يغلف متغير اوميكرون البلاد.

نشرت إدارة بايدن فرق زيادة فيدرالية منذ يوليو لمحاربة COVID-19. في كانون الأول (ديسمبر) ، وجه بايدن أوستن لتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى أريزونا وإنديانا وميشيغان ونيو هامبشاير وفيرمونت وويسكونسن.

واليوم الخميس ، وجه بايدن أيضًا الحكومة الأمريكية لشراء 500 مليون اختبار إضافي لـ  كوفيد 19 للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء البلاد. 

ويأتي الأمر بالإضافة إلى 500 مليون اختبار أخرى تعهد البيت الأبيض بأنها ستكون متاحة للأمريكيين في يناير.

ووصلت حالات الاستشفاء في الولايات المتحدة لـ  كورونا إلى مستوى قياسي الأسبوع الجاري بعد زيادة مطردة منذ أواخر ديسمبر، وفقًا لإحصاء لرويترز ، في حين تفوقت سلالة اوميكرون على دلتا باعتبارها البديل المهيمن.

وفي نيوجيرسي، على سبيل المثال، كان عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى حتى يوم الأربعاء 6089، ويقارن ذلك مع رقم قياسي للولاية هو 8270 في 15 أبريل 2020. 

وأظهر الإحصاء أنه كان هناك 133،871 شخصًا في المستشفى مصابين بـ COVID في الولايات المتحدة في المتوسط ​​خلال الأسبوع الماضي.

وأدت الزيادة إلى إجهاد النظم الصحية وأجبرت العديد من الولايات على تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية. 

ولا يؤدي اوميكرون إلى زيادة أحمال الحالات فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تهميش الموظفين المصابين بعدوى كوفيد 19 الخاصة بهم أو التعرض للفيروس. 

وأعلنت عدة ولايات بالفعل حالات طوارئ لتخفيف اللوائح وتحرير التمويل لمواجهة الزيادة.

وحتى الآن ، توفي 847664 شخصًا بسبب  الفيروس المستجد وسلالته المتحورة في الولايات المتحدة وسط إجمالي 63.268.225 حالة تم الإبلاغ عنها مع دخول الفاشية عامها الثالث.

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