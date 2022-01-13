عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك أمريكي عاجل لمواجهة تفشي متحور أوميكرون

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن نشر 1000 عامل صحي في 6 ولايات أمريكية، وذلك للمساعدة في مواجهة التفشي السريع لمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا .

 

وبحسب "رويترز"، قال البيت الأبيض، إن 1000 عامل صحي اتحادي ينتشرون في 6 ولايات للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات وسط تصاعد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، والمرتبطة بالمتحور الجديد أوميكرون.

 

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن الفرق المكونة من سبعة إلى 25 طبيبًا عسكريًا وممرضًا وأفرادًا آخرين، ستتوجه إلى نيويورك ونيوجيرسي وأوهايو ورود آيلاند وميتشيجان ونيو مكسيكو لدعم أقسام الطوارئ والسماح لموظفي المستشفى بالاستمرار في الرعاية الأخرى.

برتبة عميد.. مقتل أول فرد في الشرطة السودانية نتيجة التظاهرات

المخابرات البريطانية تحذر من وجود “جاسوس” بـ برلمان المملكة المتحدة

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابًا بشأن استجابة إدارته لجائحة كورونا إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل.

 

ونشرت إدارته فرق زيادة فيدرالية منذ يوليو لمكافحة متحور دلتا، وفي ديسمبر، وجه بايدن أوستن لتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى ميشيغان وإنديانا وويسكونسن وأريزونا ونيو هامبشاير وفيرمونت.

 

وأظهرت الإحصاءات أنه كان هناك 133،871 شخصًا في المستشفى مصابين بكورونا في الولايات المتحدة في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

البيت الأبيض الولايات المتحدة جائحة كورونا فيروس كورونا كورونا في ألولايات المتحدة كورونا اوميكرون

موضوعات متعلقة

برتبة عميد.. مقتل أول فرد في الشرطة السودانية نتيجة التظاهرات

تطور خطير.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب الجيش الأوكراني لمواجهة روسيا

لبنان : أمريكا تبلغ مصر باستثناء بيروت من العقوبات لاستجرار الطاقة

إجراءات جديدة للمسافرين إلى لبنان .. تعرف عليها

السعودية.. الغرامة عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالتدابير الاحترازية

إسرائيل: فتح تحقيقات واستجوابات ميدانية بعد مقتل ضابطين بنيران صديقة

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة

موسكو تهدد واشنطن: سنتخذ إجراءات مختلفة في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار بقوة

ندالة وخسة.. رد ناري من خالد الجندي على الشامتين في موت الجبالي والإبرشي

أصغر سيارة في السوق الاماراتي موديل 2022 .. صور

السيسي: مستعدون للتعاون مع الجانب الإثيوبي..ونطالب بحصة مصر القانونية من مياه النيل..فيديو

كأس الأمم الأفريقية.. فينسنت أبو بكر يقود هجوم الكاميرون ضد إثيوبيا

فضيحة سيكازوي واختراع كيروش.. حصاد الجولة الأولى في أمم إفريقيا 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

هل كرونا بريئة من قتل الابراشي ؟!

بالدرجات ..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة

الخطأ عند المريض.. حقيقة وفاة وائل الإبراشي بحبوب مجهولة

أول مذيعة فلك رياضي: طاقة الفريق والمشجعين تسببت في خسارة المنتخب أمام نيجيريا .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ