تحرك أمريكي عاجل لمواجهة تفشي متحور أوميكرون

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن نشر 1000 عامل صحي في 6 ولايات أمريكية، وذلك للمساعدة في مواجهة التفشي السريع لمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا .

وبحسب "رويترز"، قال البيت الأبيض، إن 1000 عامل صحي اتحادي ينتشرون في 6 ولايات للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات وسط تصاعد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، والمرتبطة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن الفرق المكونة من سبعة إلى 25 طبيبًا عسكريًا وممرضًا وأفرادًا آخرين، ستتوجه إلى نيويورك ونيوجيرسي وأوهايو ورود آيلاند وميتشيجان ونيو مكسيكو لدعم أقسام الطوارئ والسماح لموظفي المستشفى بالاستمرار في الرعاية الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابًا بشأن استجابة إدارته لجائحة كورونا إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل.

ونشرت إدارته فرق زيادة فيدرالية منذ يوليو لمكافحة متحور دلتا، وفي ديسمبر، وجه بايدن أوستن لتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى ميشيغان وإنديانا وويسكونسن وأريزونا ونيو هامبشاير وفيرمونت.

وأظهرت الإحصاءات أنه كان هناك 133،871 شخصًا في المستشفى مصابين بكورونا في الولايات المتحدة في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.