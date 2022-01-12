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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تقترب من التوصل لاتفاق مع إيران..وإدارة بايدن تقرر فضح ترامب

صدى البلد

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه مع وصول المحادثات النووية الإيرانية إلى لحظة حرجة، يخطط البيت الأبيض لتركيز الكثير من رسائله العامة في الأسابيع المقبلة على مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترامب لتركه الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حسبما قال مصدران مطلعان على خطط البيت الأبيض.

وقال المصدران إن إدارة بايدن تعتقد أن الأمر الآن مجرد أسابيع قبل نقطة القرار الحاسمة: إما أنه سيتم التوصل إلى اتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أو أن المحادثات ستنهار وستتحرك الإدارة لممارسة المزيد من الضغط على إيران.

وسيولد كلا السيناريوهين ردود فعل سياسية عنيفة، لا سيما من الجمهوريين، لكن البيت الأبيض يريد الحفاظ على الديمقراطيين معًا جزئيًا من خلال التأكيد على أن ترامب هو الذي تسبب في هذه الأزمة وترك لهم خيارات سيئة فقط.

وقال مصدر:"إنهم سيركزون النار على ترامب".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض "سيواصل توضيح الحقائق ويضع الأمور في نصابها في هذه اللحظة الحاسمة للدبلوماسية ونقطة مهمة في التاريخ".

وفقًا للمصدرين، حددت إدارة بايدن نهاية يناير أو أوائل فبراير كموعد نهائي لاتخاذ قرار وتعتزم تكثيف رسائلها العامة بشأن إيران قبل ذلك الحين.

يأمل البيت الأبيض أن يتم تضخيم الرسالة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة وإسرائيل الذين يعتقدون أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 كان خطأ.

خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء، حول المتحدث نيد برايس من سؤال حول محادثات فيينا إلى هجوم على إدارة ترامب.

قال برايس:"إن الأمر يستحق قضاء لحظة واحدة فقط في كيفية وصولنا إلى هنا. إنه لمن المؤسف للغاية أنه بسبب قرار غير مدروس أو ربما غير مدروس من قبل الإدارة السابقة، جاءت هذه الإدارة إلى السلطة دون هذه البروتوكولات الصارمة للتحقق والمراقبة. التي كانت في مكانها".

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وقال برايس إن إدارة ترامب وعدت باتفاق أفضل "لم يقترب أبدًا" وبدلاً من ذلك "تمكنت إيران من التعجيل بوعودها النووية".

واستمرت الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا لمدة أسبوعين تقريبًا حتى الآن. قال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون تم إطلاعهم على المحادثات إن هناك تقدمًا متواضعًا لكنهم لا يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق.

يقول دبلوماسيون أوروبيون إن معظم المحادثات في الأيام الأخيرة ركزت على مطالبة إيران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس في المستقبل من الاتفاق - وهو وعد قالت إدارة بايدن إنها لا تستطيع تقديمه.

ركزت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضًا على قضية الضمان وأضافت أن التركيز الآخر للمحادثات كان على مطالبة إيران بالتحقق من أن تخفيف العقوبات في أي صفقة يحقق فوائد اقتصادية حقًا ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما سيترتب على ذلك.

يزعم الإيرانيون أن إدارة أوباما استمرت في ثني الشركات عن ممارسة الأعمال التجارية في إيران حتى بعد رفع العقوبات.

ايران بايدن ترامب المحادثات النووية الاتفاق النووي

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