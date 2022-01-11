مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق بمجمع للبتروكيماويات وسط إيران

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حريق اندلع بمجمع شازند للبتروكيماويات، بمحافظة آراك وسط إيران.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، إن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست ”فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا، يسارونا القلق بكل تأكيد… إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود“.

وكان بينيت قد دعا في وقت سابق القوى العالمية لاتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.