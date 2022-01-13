الجيش السوداني يحبط عملية إدخال أسلحة ومخدرات مهربة من إثيوبيا

أفاد موقع "سودان تربيون"، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني أحبط عملية إدخال أسلحة ومخدرات "مُهربة من إثيوبيا"، مضيفاً أن الجيش أوقف اثنين من المتهمين شرق البلاد.

وذكر الموقع أن شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف أحبطت إدخال "50 بندقية كلاشينكوف و446 مسدسا تركياً"، إضافةً لكمية من المخدرات.

وأضاف أن الشخصين المضبوطين اعتُقلا في منطقة لفة جنون في القريشة التابعة لولاية القضارف.

ونقل الموقع عن قائد المنطقة العسكرية الشرقية، أحمدان محمد خير، قوله إن "المخدرات والأسلحة القادمة من دول الجوار يتم تهريبها بواسطة عصابات متخصصة تنشط في عمليات عسكرية متبادلة مع الميليشيات الإثيوبية لقطع الطريق أمام حركة الرعُاة والمزارعين السودانيين، إضافة لممارستها الخطف والابتزاز".

ونسب الموقع لوالي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن، قوله إن الجيش والأجهزة الأمنية "قادرون على إحكام الرقابة وسد المنافذ الحدودية والتمركز لحماية عمليات الحصاد ونقل المحاصيل الزراعية".