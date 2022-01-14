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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يكرم النماذج الشبابية الملهمة في الحفل الختامي للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد أمس الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كرم عدد من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم.

 وشملت قائمة المكرمين كل من: مايلنين وانج - كندا الصـن، مهندسـة مكاترونيكس وتعمل كمطورة برامج في مجال الأمن السيبراني في شركة اتصالات كبرى. تستيم قنديل - السعودية، درست الاتصالات والإعلام، وأمضت عاما في الخارج في لندن للتخصص في صناعة الأفلام. - كلاريس أيكي - الكاميرون، درست مجال السياحة والسفر في الجامعة الكاثوليكية في ياوندي بالكاميرون، وسافرت إلى بعض دول العالم. سالي عبد الخالق - مصر، خريجة الأكاديمية البحرية من كلية نظم ومعلومات إدارية، كما شاركت في مسرح الجامعة. وسافرت إلى عدة دول في آسيا وأوروبا.

محمود عبد المجيد .. مصـر، مؤسس "Have a Dream"، والتي وفرت فرصـا لشباب العالم للتطوع وتعليم الأطفال في الأماكن التي تحتاج إلى دعم في 35 دولة. رابي جويا - السنغال، هي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Teach For Senegal لتعليم الأطفال. كما أنها ساعدت في الأبحاث الخاصة بالعنف ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بجامعة ولاية أريزونا.

کارولینا نورنسي - أمريكا الأرجنتين، رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه، وتتولى مناسـب متعددة في برنامج تطوير القيادة الهندسية، كما أنها شغوفة بإحداث تغير ايجابي في مجال المياه من خلال التضمين الهادف لأصوات وأفكار الشباب.

- كاليب الوبيل، غانا، في سن 18 عام، طور تكنولوجيا زودت 50000 أسرة بالطاقة المتجددة في غانا ووفرت 50 فرصة عمل للشباب. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 20 رائد أعمال عبر إفريقيا.

دينا أيمن- مصـر الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أصـغر دكتور في جامعة

New Jersey Institute of Technology، وأيضا مديرة برامج في شركة مايكروسوفت الأمريكية.

- امیناتو تراوري - مالي، حازت على جائزة الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة. حيث أسست شركة Titan Cosmetics بالتعاون مع النساء في المناطق الريفية الفقيرة. - روبرت ميلر الولايات المتحدة الأمريكية، هو الرئيس التنفيذي للتسويق في Hyperloop Transportation Technologies ويعمل على توفير النقل عالي السرعة إلى مصر وجميع انحاء العالم.

- محمد حسـن ـ مـصـر، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي توفاه الله أثناء جائحة كورونا.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا دول العالم منتدى شباب العالم فرصة عمل للشباب فعاليات النسخة الرابعة

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