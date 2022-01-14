عروض دولية متعددة الفنون والثقافات في ختام مسرح شباب العالم

فرقة رضا في المقدمة..

شهد ختام مسرح شباب العالم، تقديم مجموعة من العروض التي تعكس روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء.

وتضمنت الفقرات عرضا لفرقة "رضا" للفنون الشعبية من مصر، وفرقة الروك "Band S’Ashra "من نيبال، فضلا عن تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين "ماريا" و"بيًلر" من باراجواي، واللتان اشتركتا سابقا مع فنانين أخرين من عدة جنسيات في أداء الأغنية الافتتاحية "راجعين كلنا من تاني"، “Again Back are We ،“والتي ستذاع اليوم مجددا بعد أعجب الكثير من الجماهير برسالتها التي تدعم قيم الحب والسًلم والإنسانية لكل العالم، وتحتفي بتجمع شباب العالم مرة أخرى على أرض السلام "شرم الشيخ".

وعلى خشبة مسرح شباب العالم، قُدم العرض المسرحي "سالب واحد" الذي حصل على أكثر من 25 جائزة من عدة مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون "معهد الفنون المسرحية"، وتدور فكرته األساسية حول القصص الملهمة لألطفال ذوي الهمم وأسرهم، مع تسليط الضوء على الآباء والأمهات الذين يبذلون جهدا كبير لفهم وإدراك الطرق السليمة للتواصل مع أبنائهم من ذوي الهمم، ا للوصول إلى وتحفيزهم لتحقيق أحًلمهم. وتتجلى الرسالة الرئيسية للعرض في في المقولة التالية "ليس كل ما يجول بخاطر اإلنسان يمكن التعبير عنه".

ومسرح شباب العالم الواعدين من جميع مرسح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ وتجمع الفنانين من أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عري مجموعة متنوعة من األنشطة الثقافية نسخته الأولى.

وانطلق مرسح شباب العالم في 2018 وحقق نجاحا في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم غير مسبوق في 2018 مما دفع بإدارة المنتدى بتكرار التجربة ف 2019 .

وضم مسرح شباب العالم مدار عام ٣٠٠ موهبة من ٢٧ جنسية مختلفة وقدم ٤٤ عرضا.

يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكالتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خالل العروض الفنية والثقافية.

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