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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميمة طالب تتصدر التريند بكليب "معلش سهرناكم" للمخرجة بتول عرفة

أميمة طالب
أميمة طالب

تصدرت المطربة أميمة طالب، التريند، بكليب "معلش سهرناكم"، والذى تقدم من خلاله ثانى كليباتها بمصر مع المخرجة بتول عرفة، وذلك بعد طرح الأغنية بـ 24 ساعة فقط.

كما حصلت الأغنية على إشادات متميزة وردود فعل واسعة على تويتر، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وإنتاج روتانا.

وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتقمص الاثنان شخصية رجل أعمال وزوجته بعدما يرتديا ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لإرتداء ملابس سهرة ويذهبا للنايت كلوب التابع للفندق، ويقدما فقرة غنائية حتى يعطلا أصحاب الغرفة الحقيقيين عن الصعود لها حتى يتم ترتيبها جيدا من خلال صاحبتهما. 

 

التعاون الثاني:

ويعد هذا الكليب هو التعاون الثانى لـ أميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة، بعدما طرحا خلال الأسبوع الماضى كليب "مية مية" من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما، والذى حقق صدى واسع ونجاحا كبيرا.

وقدمت المخرجة بتول عرفة فى الكليب الماضى، للمطربة أميمة طالب قصة كوميدية أيضا، حيث استعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.

 

أميمة طالب معلش سهرناكم المخرجة بتول عرفة بتول عرفة المطربة أميمة طالب

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