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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بمرور 42عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

صدى البلد

أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تحتفلان خلال العام الجاري بمرور 42 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - الكورية ترتكز على روابط قوية من الأخوة والصداقة، حيث تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقيم علاقة استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية ومنذ ذلك الحين توسعت في مختلف المجالات.

وأعرب أثناء لقائه رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن"، خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، عن سعادته بتواجد الرئيس الكوري بالإمارات للاحتفال باليوم الوطني لكوريا في إكسبو 2020 دبي الذي يهدف إلى تطوير العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات جديدة من التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة والازدهار.

وأكد الوزير الإماراتي أن كوريا الجنوبية تمتلك تاريخا طويلا من استضافة وتنظيم الأحداث العالمية البارزة، معربا عن سعادته للاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في إكسبو 2020 وإن ذلك تعبيرا عن التقدير للإرث الغني الذي تمتلكه و مشاركتها القوية في هذا الحدث العالمي البارز، مضيفا أن عام 2022 يمثل بداية فصل جديد في رحلة الإمارات نحو المئوية و نتطلع بتفاؤل إلى المستقبل انطلاقا مما حققناه من إنجازات الفترة الماضية وكذلك الدروس التي تعلمناها طوال مسيرتنا ومنحتنا الثقة والقدرة على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن جناح كوريا الجنوبية أحد الأجنحة الاستثنائية في إكسبو 2020 دبي من حيث تصميمه المعماري العصري ومحتواه التفاعلي الذي يسلط الأضواء على تأثير التنقل الافتراضي على عالمنا الحديث ويجسد في الوقت نفسه كيف تمكنت كوريا من تحقيق هذا التقدم، من خلال استغلال مصادرها الرئيسية، التي تشمل العقول العظيمة والمهارات التي يتمتع بها شعبها المتفاني".

من جانبه تقدم رئيس كوريا الجنوبية مو جاي إن خلال اللقاء، بخالص التهنئة للإمارات على الاستضافة الناجحة لإكسبو 2020 دبي واليوبيل الذهبي للدولة، معربا عن تقديره لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لحضور احتفالات كوريا بعيدها الوطني في هذا الحدث.

وأوضح أن احتفالات كوريا بعيدها الوطنى بجناح اكسبو تتضمن عروض أداء فنية وقتالية وبدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام يتم دعوة الجميع لزيارة معرض الابتكار الكوري لرؤية التقدم الذي حققته كوريا الجنوبية في مختلف جوانب الحياة المستدامة"،مشرا أن إكسبو 2020 دبي هو مصدر إلهام كبير للكوريين، قائلا إننا نأمل في استضافة إكسبو 2030 في بوسان كوريا تحت شعار تحويل عالمنا استكشاف مستقبل أفضل".

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