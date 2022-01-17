ياسمين عبد العزيز تشارك عمر كمال الغناء في حفل عيد ميلادها .. فيديو

نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز .

وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday .

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً : ربنا يسعدكم يا حبيبى قلبى .

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من احتفال عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"

وظهرت فيها ياسمين برفقة العوضي وأحد أصدقائها من داخل مكان احتفال عيد ميلادها مع عدد كبير من نجوم الفن "،مما أثار إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وجاءت أبرز تعليقات المتابعين كالتالي :" حبايب القلب "،" إية الجمال دة"،" كل سنة وأنتي طيبة يافنانة "،" دايما مع بعض يارب أنتي والعوضي ".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 42، فهى من مواليد عام 1980 وتخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات وهي في الخامسة عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

ورغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.