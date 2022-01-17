أحمد العوضي يهدي أغنية "بحبك إيه" لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها..فيديو

نشر المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز،ظهر فيه وهو يغني لها اغنية (بحبك أية )والتي اختارها الفنان أحمد العوضي كهدية لها .

ونشر عمر كمال الفيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب معلقا من خلاله:أغنية " بحبك أيه " هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز ف عيد ميلادها .



واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 42، فهى من مواليد عام 1980 وتخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات وهي في الخامسة عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .

ورغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.