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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يطرح أغنية مالك.. فيديو

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح المطرب بهاء سلطان أغنيته الجديدة “مالك” عبر قناته على موقع اليوتيوب وذلك بعد أن روج له منذ ايام قليلة. 

وكان طرح الفنان بهاء سلطان، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مالك”.

أغنية “مالك”للمطرب بهاء سلطان هى الأغنية السادسة من ألبوم سيجارة  من فري ميوزك لـ نصر محروس".

وكتب بهاء سلطان، عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “الاتنين ١٧-١ الساعة ٥:٠٠ مساءاً | على #فري_ميوزيك_يوتيوب وكل منصات الموسيقى، كلمات: نصر محروس، ‎ألحان: حسين محمود، ‎توزيع: أكرم عادل، و‎تسجيل،ميكس& ماستر: م. هاني محروس، ستوديو إم ساوند 1”.

يذكر أن طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أغاني ألبومه الجديد سيجارة والتي تحمل أسم " انا غلطان"، وحرص المنتج نصر محروس على الترويج لها.

وكتب نصر عبر حسابه على فيسبوك:"جديد أنا غلطان (الأغنية الخامسة من ألبوم سيجارة) لـ بهاء سلطان من فري ميوزيك | نصر محروس كلمات والحان: عزيز الشافعي | توزيع: طارق حسيب تسجيل، ميكس & ماستر: م. هاني محروس".

ودخل الفنان بهاء سلطان إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة.

واستطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.

بهاء سلطان اغنية أنا غلطان 

تمكن المطرب بهاء سلطان، للمرة الرابعة على التوالي، من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية أنا غلطان، والتي تعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد سيجارة.

أغنية أنا غلطان لـ بهاء سلطان، حققت ما يزيد عن 400 الف مشاهدة، بعد طرحها بأقل من 24 ساعة واحتلت مركز متقدم في القائمة.

واستطاع بهاء سلطان الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات. 

وحققت الأغانى التى طرحها نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد على ربع مليون مشاهدة.

بهاء سلطان يطرح برومو أغنية "مالك" .. فيديو

للمرة الرابعة.. بهاء سلطان يدخل الأعلى مشاهدة بـ أنا غلطان

بهاء سلطان أغنية تعالى أدلعك 

وكان بهاء سلطان طرح أول  كليب “تعالى أدلعك” والذى يعد واحداً من أغانى ألبومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل اسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس إيضاً .

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