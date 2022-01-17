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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الجامعة العربية حول هجوم الحوثي الإرهابي على الإمارات

صدى البلد

أدان  أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الهجوم الذي دبرته ميلشيا الحوثي بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج المحروقات في مطار أبو ظبي، مؤكداً ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.
​ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم.


​وأكد أبو الغيط ثقته في قدرة الإمارات العربية على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفي تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة، مؤكداً على وقوف الجامعة العربية مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.

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