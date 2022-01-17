معظمها أوميكرون.. عوض تاج الدين: هناك زيادة ملحوظة في إصابات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا بمصر.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك أكثر من اصابة داخل الأسرة الواحدة ومعظم الحالات بسيطة ولكن علينا توخي الحذر ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "الغالبية العظمى من الإصابات تعود إلى متحور ويمكرون ونأمل أن تزيد حالة الوعي لدى المواطن بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأكمل محمد عوض تاج الدين: "أي فرد يصاب بالانفلونزا أو فيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه كي لا يعدي الأخرين، مضيفا: لم تنته الموجة الرابعة في مصر ".

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، المواطنين بعدم الحصول على أي دواء بدون استشارة طبيب، منوها إلى أن الأسبرين قد يتسبب في حساسية ربو قاتلة حال الحصول عليه بدون استشارة طبيب.