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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل نعت الأيام بأنها زفت يعد سبا للدهر أم وصفا له؟.. الإفتاء تجيب

سب الدهر
سب الدهر

هل وصف الأيام بأنها زفت يعد سبا للدهر أم وصفا له؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إن الأمر يتوقف على حسب قصده إذا قصد الوقت يعنى أهل الزمن.

 
وذكر أمين الفتوى أنه كان هناك رجل اسمه تومة الحكيم كان يجاوب على أي سؤال بجهل فقال شاعر على لسان حماره “لو أنصف الدهر لكنت أركب .. لأنى جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب”
والمعنى “إن جيت للحق فالذي يستحق فينا أن يركب هو صاحبي هذا الذى يدعي العلم وهو جاهل، على الأقل أنا أعلم أني حمار إنما هو حمار ولا يدري ذلك ويعتقد أنه أعلم العالمين”.
 

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه بقول الشاعر “فلو أنصف الدهر” فهو لم يقصد أن الزمن جائر؛ فالزمن مخلوق لله عز وجل.
 

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وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”، وقال أيضا “ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء”.

حكم سب الإنسان الدهر
قال الشيخ عصام الروبى، الداعية الإسلامى، إنه لا يجوز سب الإنسان لليوم أو الشهر أو الدهر أو سائر الزمان، منوها أن الله تعالى قال فى حديثه القدسى "لاتسبوا الدهر فإنى أنا الدهر.

وأضاف الروبى فى برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة"، أنه يجب عليه أن يتوب من هذا الذنب وأن يندم على مافعل، وألا يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى وعليه أن يلتزم الوقار مع الله تعالى كما قال فى كتابه "مالكم لا ترجون لله وقارا".
سب الزمان والدهر 

أكد الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، أنه يحرم على المسلم سب الدهر، مستشهداً بالحديث القدسى الذي يقول "الناس تسب الدهر وأنا الدهر بيدى تقلب الليل والنهار".

وأوضح جمعة خلال برنامج "والله أعلم" مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن الناس تلوم الوقت دائًما فيجب عليهم أن يلوموا أنفسهم على ما يفعلونه فى حق أنفسهم، مؤكدًا أنه ليس للوقت ذنب في هذا، لأن ما يحدث لهم ما هو إلا نتيجة أفعالهم، مشيراً إلى أنه يجب على الناس أن يغيروا من أنفسهم بدلاً من أن يقضون وقتهم فى لوم الزمان.

الإفتاء حكم سب الإنسان الدهر سب الزمان والدهر حكم سب الدهر سب الدهر وصف الأيام بأنها زفت

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