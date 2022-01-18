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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وفد العربية للاستثمار.. محافظ الوادي الجديد يلتقي رجال الأعمال والمستثمرين بالعوينات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمجموعة من رجال  الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب بمنطقة شرق العوينات، بحضور الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز قطاع الأعمال بالمحافظة.

وأكّد المحافظ على ما تتمتع به المحافظة من مقومات وإمكانيات تجعل منها بيئة خصبة جاذبة للاستثمار، موضحًا  التسهيلات التي تقدمها المحافظة لدعم بيئة الاستثمار.

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من جانبه أوضح المزروعي أن الهيئة تقدم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز الاستثمار في الدول العربية وتعظيم الجدوى الاقتصادية لمختلف المشروعات بما يُسهم في تحقيق التنمية.

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