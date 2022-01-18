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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تبطين وتأهيل 186 كيلومترا من الترع في القليوبية

تبطين الترع بالقليوبية
تبطين الترع بالقليوبية

أعلن المهندس أسامة خليل، وكيل وزارة الري فى القليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 186 كيلومترا من الترع ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة، مشيرا الى أن المرحلة الأولى من أعمال تبطين وتأهيل الترع بالمحافظة ضمت 447 كيلومترا بنسبة 41.50% وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و580 مليون جنيه.
وأشار وكيل وزارة الري الى إن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مضيفا أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث إنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقي في التأهيل كمثيلاتها من الترع ، واختيار محافظتي القليوبية من الوجه البحرى وبنى سويف من الوجه القبلى وتحويل نظام الرى بهما إلى الري الحديث.
وأضاف أنه جرى الانتهاء من تأهيل وتبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه بأطوال بلغت 10 كيلو مترات حتى الآن، بالإضافة إلى 110 مساقٍ جرى طرحها بالفعل ونشر الإعلان وتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، منوها أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.
وأوضح أنه جرى الانتهاء من تحويل 18000 فدان من المساحة الإجمالية المزروعة بالقليوبية، إلى نظام الرى بالتنقيط الرى الحديث بدلا من النظام القديم الري بالغمر وذلك وفقا لقرار وزيرى الرى والزراعة بشأن اختيار محافظة القليوبية ممثلة عن محافظات الدلتا ومحافظة بنى سويف عن محافظات الصعيد.

القليوبية وزارة الرى تبطين وتأهيل الترع الوجه البحرى وكيل وزارة الري تاهيل الترع

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