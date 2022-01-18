عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة :توقيع اتفاق مع سينوفاك لإنشاء أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا بمصانع فاكسيرا

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى مصر "لياو ليتشيانج"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للقاحات والمسحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي لشركة "فاكسيرا" من جانب مصر، ورئيس شركة سينوفاك بيوتيك "ويدونغ ين" من الجانب الصيني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور افتراضي للسفير المصري في الصين الدكتور محمد البدري.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاتفاقية تتضمن التعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات، وذلك بطاقة استعابية 150 مليون جرعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات التعاونية بين مصر والصين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، موجهًا في هذا الصدد الشكر للحكومة الصينية وشركة "سينوفاك" لدعمهم مصر في مواصلة جهودها في التصدي لفيروس كورونا.

بحث الوزير مع الجانب الصيني، فرص التعاون مع شركة "سينوفاك" لإنشاء معمل متطور داخل شركة "فاكسيرا" لأبحاث علوم الفيروسات، مماثل للمعامل المتواجدة بمقر شركة "سينوفاك"، ليصبح نقطة اتصال بين الباحثين في مصر والصين، مؤكدًا أهمية تلك المعامل في بناء الكوادر البحثية المصرية، وإثراء الأبحاث الخاصة بتطوير الأمصال واللقاحات بمختلف أنواعها لمواجهة أي جوائح أو أوبئة مستقبلية.

وخلال كلمته، أوضح السفير الصيني لدى مصر، أن مجمع التبريد سيكون أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا، منوها إلى اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استمرار التضامن بين البلدين الصديقين حكومة وشعبًا في مواجهة الوباء، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تأتي انعكاسًا للعلاقات الوطيدة للقيادة السياسية في مصر والصين.

ومن جانبه، هنأ السفير المصري لدى الصين، شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك"، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة تاريخية بين مصر والصين، بما يساهم في تعظيم فرص التعاون بين البلدين والعمل معًا في مواجهة الجوائح الصحية.

وبدورها، أكدت الدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي لشركة "فاكسيرا"، أن دعم الشركة بمجمع استراتيجي للتبريد، يساهم في تعظيم فرص تغطية احتياجات الدول الأفريقية من اللقاحات والأمصال وليس مصر فقط، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء المجمع لحفظ اللقاحات سواء في صورتها الخام أو المنتج النهائي، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المجمع بنظام إدارة أوتوماتيكي، وتحكم آلي للغرف المبردة، وكذلك أنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة.

فيما أكد رئيس شركة "سينوفاك"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ثمار التعاون بين شركتي "سينوفاك" وفاكسيرا في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة، لافتا إلى حرص الشركة على التعاون مع مصر في إنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا، فضلاً عن التعاون الجاري في مجال نقل تكنولوجيا التصنيع، مؤكدًا أهمية مصر كشريك استراتيجي لتلبية احتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا مستقبلاً.

وزارة الصحة وزير الصحة وزير التعليم العالي الشركة القابضة فاكسيرا اللقاحات المضادة مجمع مصانع فاكسيرا مصانع فاكسيرا

موضوعات متعلقة

استحداث علاج الأورام الليفية في الرحم بالقسطرة لأول مرة في مستشفيات الأقصر

حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بالمحافظات لمدة 5 أيام

تشغيل أول مدينة طبية "كابيتال ميد" بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلاق برنامج تدريبي على التسجيل الطبي بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

الصحة: تسجيل 1232 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

السبكي: صحة المرأة والأجنة والأطفال حديثي الولادة أهم أولوياتنا

السبكي: 18 عيادة خارجية بمستشفى إيزيس التخصصي

بـ300 جنيه بدل 100 ألف.. نجاح عمليتي استبدال مفصل الفخذ بمجمع الإسماعيلية

ترشيحاتنا

هل إزالة الشعر حول الحاجب للبنات حرام؟.. الإفتاء تجيب

إنشاء مجمع صناعي في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية..والسيسي يوجه بتدقيق كافة التفاصيل

حرام عليكم.. مؤمن زكريا يعلن تقديم بلاغ ضد الصفحات المستغلة لاسمه

الصحة :توقيع اتفاق مع سينوفاك لإنشاء أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا بمصانع فاكسيرا

أول تعليق من الملك سلمان علي هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبو ظبي

كأس الرابطة.. فاركو يهزم الزمالك 2-0 في مباراة مثيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هددته بفيديو مخل جمعهما.. قاصر تبتز طبيب من دولة عربية في أكتوبر

إقرار علاوتين بنحو 8 مليارات جنيه..قرارات هامة من السيسي| تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هنود يعبدون عجلا بـ3 عيون لشبهه بأحد أصنامهم "شيفا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

فيديو جراف.. تعرف على الفائزين في the best 2021

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ