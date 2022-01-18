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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث تظاهرات 17 يناير

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي، فإن عضوية اللجنة تتكون "من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، محددا  72 ساعة الجنة لرفع إجراءاتها.

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ارتفاع عدد قتلى ومصابي تظاهرات السودان..ومجلس السيادة يؤسس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السودان إلى 7 أشخاص، إثر اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها إن عدد مصابي الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وصل إلى 100 جريح.

وقالت قناة "سكاي نيوز"، إن قوات الأمن السودانية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد آلاف المتظاهرين في المنطقة المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجاءت احتجاجات الاثنين في ظل توتر أمني كبير بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة.

وأعلن مجلس السيادة السوداني، الإثنين، أنه قرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.

وقرر المجلس في اجتماعه استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.

وقرر الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام إلى السلام.

السودان الخرطوم عبد الفتاح البرهان احتجاجات مكافحة الارهاب

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