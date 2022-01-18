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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وصايا وحيد حامد .. كتاب جديد لشريف عارف عن الفن والثورة والإخوان

صدى البلد

تصدر خلال الأيام المقبلة، الطبعة الأولى من كتاب " وصايا وحيد حامد" للكاتب شريف عارف عن دار " كنوز " للنشر والتوزيع.

وأكد الكاتب شريف عارف أن كتابه الجديد، يقدم انفرادات لحوارات خاصة أجراها مع الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد، على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته، وتم تسجيلها صوتياً على مدى ساعات طويلة.

وأضاف "عارف": وحيد حامد من الشخصيات التى تتوقف أمامها طويلاً كراصد لمجتمعه من زاوية مختلفة دائماً. فهو «ترمومتر» للمجتمع المصرى، الدارس لتفاصيله وآلامه وأفراحه.. المدرك لوقت «غليانه» أو «استقراره النسبى»!. فالصدفة وحدها هي التي ألقت بي في طريقه، وجاءت به ليعيد ترتيب أفكاري، وربما نظرتي إلى الأشياء!.. وهذا الكتاب في ظاهره،  " ثرثرة خاصة " بيني وبين الأستاذ – رحمه الله – لكنه في الباطن مجموعة كبيرة من الوصايا .. تصلح لكل زمان.. ومكان ..!

ويقول الناشر ياسر رمضان مدير عام دار" كنوز" إن الكتاب يمثل نقلة في الكشف عن أسرار ومواقف واحد من أهم كتاب السينما العربية، واستطاع الكاتب شريف عارف أن يعرض زوايا جديدة وتفاصيل شيقة من حياته، وسيكون الكتاب متاحاً  لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 والكتاب من القطع الكببير ويقع في 150 صفحة، يتخلله مجموعة كبيرة من الصور والوثائق بخط يد الكاتب الكبير وحيد حامد.

وحيد حامد وصايا وحيد حامد دار كنوز للنشر شريف عارف افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

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