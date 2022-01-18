القومي للأجور يكشف موقف عمال القطاع الخاص من قرار زيادة الحد الأدنى|فيديو

أكد مجدي البدوي ، عضو المجلس القومي للأجور ونائب اتحاد العام لنقابات مصر ، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل الـ 30 مليون عامل، سواء كان يعمل في الحكومة أو الهيئات الاقتصادية ، أو القطاع الخاص ، موضحا "عمال القطاع الخاص هيطبق عليهم والقانون يشمل جميع الهيئات بداية من شهر يوليو".

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" ومن تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المجلس القومي للأجور سيقوم في الفترة المقبلة بالتشاور مع القطاع الخاص، والوصول معهم لتطبيق هذا المبلغ، مسترسلا : "إن شاء الله هينحازو للعمال".



وهنأ " بدوي " عمال مصر بالحد الأدنى الجديد ، موجها رسالة لهم بأن هذه قرارات " الجمهورية الجديدة " ، مسترسلا : "كنا زمان بنقعد نسنتى ونقول العلاوة ياريس " .

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر أو القوانين الخاصة، ليصل اعتبارا من أول يوليو المقبل 2700جنيه بمعدل زيادة 1500جنيها علي مدار 8سنوات سابقة.



وخلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للاجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 125%؛ ليصبح من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل.