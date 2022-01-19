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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تنشر صورة قديمة بصحبة نيللي عبر انستجرام |شاهد

نيرمين الفقي بصحبه
نيرمين الفقي بصحبه نيللي

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي في صورة قديمة بصحبة الفنانة نيللي، وعلقت نيرمين الفقي علي الصورة كاتبة: “تصبحوا علي خير”.

ونالت الصورة اعجابا كبيرا من قبل المتابعين لـ نيرمين الفقي، وجاءت التعليقات كالاتي: “قمرين - اجمل ليدي - ماشاء الله عليكم وبالاخص نيللي الجميلة وحشتينا اوي”.

 

نيرمين الفقي وعبد المغني في كواليس مسلسل شارع 9.. شاهد

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وكانت قد نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورة رفقة نرمين الفقي، الفنان محمود عبد المغني، وعلقت: "من كواليس شارع 9".
مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.
العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام

 

الفنانة نيرمين الفقى نيرمين الفقي الفنانة نيللى نيللى مسلسل شارع 9 شارع 9

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