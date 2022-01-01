يفتحها في وشنا وينجح مقاصدنا.. نيرمين الفقي تحتفل بالعام الجديد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي، على الاحتفال بالعام الجديد بفيديو جديد من منزلها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت نيرمين الفقي بإطلالة جذابة بالاحمر من منزلها و علقت قائلة :عام سعيد _علينا _كلنا يارب يفتحها في وشنا وينجح مقاصدنا قادر ياكريم.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" و"النمر"، الأول بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



والثاني بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، ومحمد رياض، وحجاج عبد العظيم، وبيومي فؤاد، أحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.