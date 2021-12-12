حاسة بيكي.. نيرمين الفقي تدعم شيرين عبد الوهاب عقب حلق شعرها

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب حلق شعرها وطلاقها من الفنان حسام حبيب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت نيرمين الفقي: “أول مرة اكتبلك علشان أنا حاسة بيكي حبيبتي انتي قمر في كل أحوالك، عايزه أقولك أن الجمال الحقيقي للإنسان هو جمال الروح والاحساس الطيبة والأخلاق الطبيعية والتلقائية التواضع”.

وأكملت نيرمين الفقي: “خليكي واثقة أننا كلنا بنحبك انتي من اهم الاصوات المصريه والعربيه كلنا بنمر بصعاب واوجاع مختلفة بس بنكمل لان الحياة جميلة بحلوها ومرها، انتي ربنا اداكي نعم كتيره وجميله اهما ولادك وحب الناس كملي ومستنين على أحر من الجمر اغاني تكسر الدنيا بحبك جدا”.





كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب الرئيسي لقص شعر رأسها بالكامل، قائلة «علشان مبقاش حلوة في عينيه، فيحصل الإنفصال».

قالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها قصت شعرها قبل الإنفصال بيوم واحد فقط، مضيفة : «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».

طلاق من حسام حبيب

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي حليقة شعر الرأس جدلاً واسعاً و تكهنات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدون شعر رأس خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد خبر انفصالها من الفنان حسام حبيب.

قالت الفنانة شيرين عدة تصريحات خلال حفل الإمارات، منها :"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت"، كمان داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشاروت على شعرها، وقالت للجمهورأثناء الحفل" أنا بقيت سينجل".

وبدأت الحفلة بـ أغنية "نساى"، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".